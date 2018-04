BASF-Unglück: Anklage gegen 62-Jährigen erhoben

Anzeige

Das austretende Butengemisch habe sich sofort an den durch den Trennschleifer verursachten Funken entzündet und danebenliegende Leitungen massiv befeuert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde daduuch eine Ethylenleitung so stark erhitzt, dass es rund sechs Minuten nach dem Schnitt zu einer Explosion kam, welche weitere Brände und Explosionen an anderen Rohren verursachte.

Bei dem Unglück starben vier Feuerwehrleute und ein Matrose eines im Hafen liegenden Tankmotorschiffs. 44 Menschen erlitten Verletzungen, zumeist Brandwunden. Der 62-Jährige, der selbst schwere Brandverletzungen erlitt, hatte laut Staatsanwaltschaft durch seinen Verteidiger mitgeteilt, dass er keine Erinnerung an den Vorfall habe und dass er die eingetretenen Folgen außerordentlich bedauere.

Hinweise auf ein strafbares Verhalten weiterer Personen im Zusammenhang mit den Explosionen hätten sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Laufe der Ermittlungen nicht ergeben.

Das Landgericht Frankenthal muss nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeschuldigten eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.