BASF verlegt Logistik in den Norden des Werks

Ludwigshafen.Die Sperrung der Hochstraße Süd stellt auch die BASF vor große Herausforderungen. Damit der Schwerlastverkehr den Dauerstau in den Innenstädten von Mannheim und Ludwigshafen umgeht, verlagert der Chemiekonzern seine Lkw-Logistik komplett in den Norden des Stammwerks. Die Abfertigung von Lastwagen an Tor 11 wird auf das Gelände der Kläranlage (unser Bild) nördlich der A 6 verlagert, wie der

...