BASF zieht Bilanz der Aktionen zur Corona-Hilfe

Ludwigshafen. Die Corona-Krise hat auch die Metropolregion mit voller Wucht getroffen Nun hat Michael Heinz, BASF-Standortleiter und Vorstandsmitglied, ein Resümee zu den Hilfsmaßnahmen des Chemiekonzerns im gezogen. Das Unternehmen rief die Aktion „Helping Hands“ ins Leben und half auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Die Hilfsmaßnahmen reichten von Desinfektionsmittel über Schutzmasken bis zu direkten Hilfen für Menschen in der Metropolregion, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind. Alleine dafür stellte der Hilfsfonds mehr als 100 000 Euro bereit.

Kurzfristig Produktion umgestellt

Inzwischen sei der Engpass für Handdesinfektionsmittel behoben, sagte Heinz am Dienstag. Allein in Europa habe das Unternehmen seit März mehr als 900 000 Liter Desinfektionsmittel produziert und gespendet. 275 000 Liter davon seien in der Metropolregion Rhein-Neckar ausgeliefert worden. Nun hat die BASF die Produktion eingestellt.

Desinfektionsmittel gehören üblicherweise gar nicht ins Portfolio des Unternehmens. Vielmehr hatte die BASF kurzfristig auf die coronabedingten Engpässe reagiert und die Produktion umgestellt. Dafür hatte sie sich eine Ausnahmegenehmigung der Landesregierung besorgt.

Auch in Sachen Schutzmasken war der Ludwigshafener Konzern zur Stelle. Mehr als 100 Millionen Schutzmasken seien seit Beginn der Corona-Krise an zahlreiche Stellen in ganz Deutschland gespendet worden, zählt Heinz auf. Eine Million FFP2-Masken seien an das Land Rheinland-Pfalz gegangen. „Wir haben auf unsere bestehenden Einkaufsnetzwerke in Asien und auf unsere Logistik zurückgreifen können“, so der Standortleiter. Inzwischen gebe es auch hier eine Entspannung.

Konkrete Hilfe gab es auch für die Tafeln in der Region. Der Tafel Frankenthal konnte ein Seecontainer vom Hafen Mannheim als Stauraum vermittelt werden. Die Tafel in Bensheim berichtet von Hilfe in mehreren Schritten. „Wir durften uns eine große Menge an Einmalhandschuhen bestellen“, berichtet Tafel-Koordinatorin Mariette Rettig. Und das zu Zeiten, als es kaum noch welche gegeben habe. Die BASF habe die Kosten dafür übernommen. Außerdem habe der Konzern einen Verein vermittelt, der Schutzmasken selbst genäht und verteilt hat. „Wir haben rund 3000 Masken bekommen, die wir dann an unsere Mitarbeiter und auch an unsere Kunden großzügig verteilen konnten“, berichtet Rettig auf Nachfrage. Der Verein habe für seine Schutzmasken dann eine großzügige Spende des Chemiekonzerns bekommen. Desinfektionsmittel aus Beständen der BASF gab’s über Umwege und die Stadt Bensheim, die ebenfalls Nutznießer war. „Die Hilfe kam an Ort und Stelle an. Es war eine Riesenunterstützung für uns.“

Stiftung nimmt weiter Anträge an

Die Summe sei nun ausgeschöpft und über Einzelspenden verteilt, bilanziert Michael Heinz. Insgesamt sind nach Angaben des Unternehmens bis heute rund 20 000 Euro an Spenden eingegangen. Daraus gewährte die BASF-Stiftung Beihilfen für Betroffene, die durch Corona-Erkrankungen längere Verdienstausfälle erlitten, oder deren Haushalt durch die Folgen der Pandemie in eine existenzielle Notlage geriet. Da allerdings auch mittelfristig weitere finanzielle Corona-bedingte Auswirkungen auf Privatpersonen und Haushalte zu erwarten sind, werde die Stiftung auch weiterhin Anträge auf Hilfen prüfen und im Bedarfsfall Spendengelder auszahlen. Anträgenimmt die Stiftung auch weiterhin per E-Mail über die Adresse wirhelfen@basf.com entgegen.

„Ich bin stolz auf die Hilfsbereitschaft und die Tatkraft des gesamten BASF-Teams, egal ob in den Anlagen, im Büro oder im Home-Office. Das verdient Respekt und ein großes Dankeschön“, würdigte der Standortleiter das Engagement seiner Mannschaft. „Der unmittelbare Bedarf an Desinfektionsmittel und Masken ist mittlerweile gedeckt, so dass wir einige der kurzfristig angelegten Initiativen nun abschließen können.“ Die Corona-Pandemie sei allerdings erst überstanden, wenn ein Impfstoff verfügbar ist, so Heinz. Auch dabei leiste die BASF mit ihren Forscherteams und dem Supercomputer Quriosity ihren Beitrag..

Weitere technische und organisatorische Hilfe hat der Konzern beim Wissensaustausch unter Medizinern geleistet. Er stellte sein Konferenzzentrum und die digitale Übertragungstechnik zur Verfügung, sodass Ärzte aus ganz Rheinland-Pfalz ihre Kollegen aus dem chinesischen Zhanjiang zu deren Erfahrungen in der Behandlung von Covid-19 um Rat fragen konnten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020