Bau-Riesen ganz klein

Sinsheim.In ein Miniaturwunderland verwandelt sich die Veranstaltungshalle des Technik Museums in Sinsheim, wenn dort am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, die 24. Mini-Bauma Modellbauausstellung stattfindet. Die Besucher können bei der Veranstaltung der Interessengemeinschaft „Freunde von Baugeräten, Schwertransporten und Krane e.V.“ einen Querschnitt dieser Modellbausparte erleben. Neben der detailgetreuen Nachbildung steht die absolute Funktionalität der Modelle im Vordergrund. Ferngesteuerte Trucks und Bagger kommen dabei in der Halle und in einer Sandgrube zum Einsatz. Die Ausstellung findet am Samstag von 9 bis 19 Uhr, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt kostet vier, für Kinder zwei Euro. Museumsbesucher erhalten gegen Vorlage ihrer Tageskarte freien Eintritt. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.09.2019