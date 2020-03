Bauarbeiten auf A 61-Rheinbrücke

Rhein-Neckar.Fachleute haben Schäden am Fahrbahnübergang auf der A 61 an der Rheinbrücke Speyer festgestellt. Die durch den Lkw-Verkehr stark beanspruchten Verschleißteile müssen ausgetauscht werden. Dies geschieht am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. April, zwischen 9 und 16 Uhr. Dazu muss der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, da die Autobahn auch Umleitungsstrecke für die gesperrte Salierbrücke ist.

Gesperrt ist an diesem Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag die A 6 in Richtung Mannheim zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg zwischen 23 und 7 Uhr. Der Grund sind Markierungsarbeiten. Eine Umleitung (U 68) ist ausgeschildert. bjz

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020