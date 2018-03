Bauarbeiten: Kein Halt in Mannheim

Anzeige

Mannheim/Heidelberg.Wegen Bauarbeiten im Hauptbahnhof Mannheim müssen Bahn-Reisende mit Einschränkungen rechnen. Wie die Deutsche Bahn gestern mitteilte, halten die Züge der ICE-Linie 47 (Dortmund-Stuttgart) von Samstag, 3. März, bis Dienstag, 13. März, in Heidelberg statt in Mannheim. Beim ICE Köln-Stuttgart (Linie 45) entfällt der Halt in Mannheim ganz (5. bis 13. März), ebenso bei mehreren Zügen der IC-Linie 30 (Hamburg-Stuttgart/Schweiz) vom 3. bis 13. März. In Heidelberg statt in Mannheim und Worms hält am kommenden Wochenende der EC 114 nach Dortmund. Im Regionalverkehr entfallen vom 3. bis 13. März die Züge der RE 2 und RE 3 im Abschnitt zwischen Mannheim und Heidelberg. agö

Info: Weitere Infos und Ausfälle: www.bahn.de/Reiseauskunft