Bauarbeiter bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigshafen.Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag hat sich in der Petersstraße in Ludwigshafen ein Bauarbeiter verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sei ihm eine 42-jährige Autofahrerin beim Vorbeifahren an einer Baustelle über den Fuß gefahren. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall schlug der Bauarbeiter gegen die Windschutzscheibe des Unfallautos und beschädigte diese.

