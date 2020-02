Baubehörde bietet Führung an

Speyer/Karlsruhe.Das Regierungspräsidium Karlsruhe lädt am Sonntag, 9. Februar, Bürger*innen zu einer Baustellenführung auf der für den Verkehr gesperrten Salierbrücke ein. Den Termin hatte das Regierungspräsidium bereits bei der InfoVeranstaltung am 29. Januar (wir berichteten) bekanntgegeben. Seit 30. Januar ist die Anmeldeseite freigeschaltet. Die Führungen werden aufgrund der Gewichtsbeschränkungen im Baustellenbereich über den Tag verteilt in kleinen Gruppen angeboten. De Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 5. Februar. Alle Teilnehmer müssen sich aus haftungsrechtlichen Gründen vorher anmelden unter: www.Bit.ly/salierbrücke. sal

