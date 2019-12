Bauern demonstrieren auf Brücken gegen Agrarpolitik

Rhein-Neckar.Mit einer scheinbaren Spontan-Demonstration, einem sogenannten Flashmob, haben Landwirte der Region am Mittwoch gegen die Agrarpolitik in Berlin und Brüssel demonstriert. Bauern parkten ihre Schlepper auf Brücken über den Autobahnen der Region und entlang der Bundesstraßen. Zum Teil hätten bis zu zwölf landwirtschaftliche Geräte vom Traubenvollernter bis zum kleinen Traktor auf einer Brücke über der A 65 (unser Bild) gestanden, berichtete Hartmut Magin, Landwirt aus Mutterstadt. Die Kollegen hätten sichtbar Unterstützung von den Verkehrsteilnehmern erhalten wie emporgestreckte Daumen oder aufmunternde Lichthupen. Die landwirtschaftlichen Geräte hätten große Aufmerksamkeit erregt und auf die Interessen der Bauern aufmerksam gemacht. Die Polizei begleitete die Demonstrationen der Landwirtschaft. Es habe keinerlei Störungen oder Blockaden gegeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen. Die Demos waren Teil einer bundesweiten Solidaritätsaktion mit Protesten niederländischer Landwirte. bjz

