Bauern demonstrieren mit 900 Traktoren

Neustadt.Mit einem Protestzug aus 900 Traktoren haben Bauern und Winzer in Neustadt gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstriert. Dem Aufruf der Initiative „Land schafft Verbindung – Wir rufen zu Tisch“ folgten am Samstag Landwirte aus der gesamten Region. Ausgangspunkt war der Saalbau, in dem Bundesagrarministerin Julia Klöckner zum Landesparteitag der rheinland-pfälzischen CDU erwartet wurde. Von dort aus fuhren die Traktoren hinauf zum Hambacher Schloss. Konkret richtete sich der Protest gegen das Agrarpaket, das etwa ein Tierwohl-Label sowie ein Aktionsprogramm Insektenschutz mit Einschränkungen beim Einsatz von Pestiziden und ein Verbot des Pflanzengifts Glyphosat vorsieht.

Beim Landesparteitag wurde der Frankenthaler Christian Baldauf zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2021 gewählt. jei/dpa

