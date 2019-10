Bauern gehen auf die Barrikaden

Dannstadt-Schauernheim.„Sie säen nicht, sie ernten nicht, aber sie wissen alles besser!“ Mit Transparenten wie diesen haben am Dienstag mehr als 150 Pfälzer Landwirte ihrem Ärger über das Agrarpaket der Bundesregierung Luft gemacht. Parallel zu den zentralen Aktionen in Bonn und Stuttgart haben die Initiatoren der Bewegung „Land schafft Verbindung“ auf einem Acker in Dannstadt-Schauernheim inmitten von Traktoren und Transparenten eine Protest-Tafel gedeckt.

Symbolisch wollen die Landwirte die Politik damit einladen, sich zur Diskussion an den Tisch zu setzen, um gemeinsam sinnvolle Lösungen zu erarbeiten. Der von jungen Bauern gestarteten Bewegung haben sich im sozialen Netzwerk Facebook bereits mehr als 16 000 Menschen angeschlossen. „Wir sind bereit für Veränderungen, aber wir möchten mitreden dürfen“, sagt Stefan Schwalb, der in vierter Generation einen Familienbetrieb für Bullenmast und Ackerbau in Hettenleidelheim leitet. „Wir arbeiten von jeher mit der Natur und sind verärgert darüber, dass die Politik uns ein Gesetz hinknallt, das wir erfüllen müssen, obwohl es die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft überhaupt nicht berücksichtig und es sich nicht umsetzen lässt“, empört er sich.

„Nirgendwo wird so kontrolliert“

Praxistaugliche Lösungen für eine zukunftssichere Landwirtschaft im Einklang mit der Natur ließen sich nur gemeinsam erreichen. Die heimische Produktion erfülle schon heute weltweit die höchsten Produktionsstandards was den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln angehe. „Nirgendwo wird so streng kontrolliert wie in Deutschland“, betont Gemüsebauer Andreas Röß aus Frankenthal.

Die aktuelle Politik lasse immer mehr Höfe sterben und gefährde die Versorgungssicherheit, was das Land abhängig von Importen mache: „Wenn wir nicht wollen, dass unsere Kinder einmal nur noch Spargel aus Peru und Heidelbeeren aus Äthiopien essen können, dann müssen wir jetzt handeln“, sagt er. Im Ausland erzeugtes Gemüse und Obst entspreche qualitativ nicht den deutschen Standards, werde aber vom Verbraucher kritiklos gekauft.

„Ich frage mich, ob die deutsche Bevölkerung überhaupt noch eine heimische Landwirtschaft verdient hat“, sagt Friedrich Meng aus Mühlheim. Jeder kaufe nur noch möglichst billig im Discounter und schere sich nicht die Bohne darum, ob das Gemüse um den halben Erdball geflogen und dreimal in Plastik eingepackt ist. „Dieselben Leute gehen dann für den Klimaschutz auf die Straße – aber nur freitags. Das ist doch zum Heulen“, sagt Meng.

Das findet auch Silke Hoos aus Meckenheim, die ein Weingut hat und Erdbeeren und Spargel anbaut. „Wir Bauern leben wahrscheinlich mehr im Einklang mit der Natur als die meisten – und das nicht nur freitags. Deshalb haben wir es satt, dass die Landwirtschaft pauschal für alles Umweltschädliche verantwortlich gemacht wird“, wehrt sie sich gegen das „Bauernbashing“. Diese herablassenden Äußerungen über ihren Berufsstand stoßen vielen der Demonstranten bitter auf. „Als Backpacker in Neuseeland musste ich mal einen Strafzettel nicht bezahlen, weil der Polizist den Schmutz an meinen Schuhen gesehen hat, und ich ihm gesagt habe, dass ich in der Landwirtschaft arbeite. Die genießt in diesem weltoffenen Land einen sehr hohen Stellenwert“, erzählt Röß. „Das ist hier leider anders“, seufzt er.

Anders als in Bonn oder Stuttgart hat der Protest der Pfälzer Bauern keine Verkehrsbehinderungen verursacht. „Wir wollten niemanden blockieren, der zur Arbeit muss, deshalb haben wir die Demo auf einem Acker organisiert“, verrät die Geschäftsführerin der Erzeugergemeinschaft Pfälzer Grummbeere Carina Wittmann. Nun offen alle auf konstruktive Gespräche.

