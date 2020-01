Bauliche Mängel im Museum

Worms.Rund 20 Jahre nach seiner Eröffnung braucht das Nibelungenmuseum in Worms nach Ansicht der Betreiber eine tiefgreifende Sanierung. Die vielen baulichen Mängel seien teilweise gar nicht oder nur mit immensem Aufwand zu beheben, betonte die Kommune in einer Beschlussvorlage für mehrere Ausschüsse des Stadtrats. Die Vertreter sollen an diesem Donnerstag entscheiden, ob sie Baumaßnahmen in einer Höhe von mindestens 835 000 Euro plus noch unbekannte Kosten zur Sanierung der Stadtmauer zustimmen. Der Stadtrat will dann am 5. Februar beraten.

Neuer Aufzug nötig

Die Liste der Mängel in dem 2001 eröffneten Haus ist lang. So würde ein neuer Aufzug rund 305 000 Euro und eine Brandmelde- und Alarmanlage sowie Sicherheitsbeleuchtung rund 272 000 Euro kosten. Weitere Posten sind etwa die Überarbeitung der Tragkonstruktion und Elektroinstallation und Taubenschutz. „Das Nibelungenmuseum zählt unter den vier Wormser Museen mit Abstand die meisten Besucherzahlen von derzeit circa 18 000 Gästen im Jahr“, sagte die Verwaltungsleiterin der Museen der Stadt, Ulrike Breitwieser. lrs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020