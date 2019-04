Baumaschinen bereitgestellt

Nussloch.Auf hochwertige Baumaschinen hatten es unbekannte Täter in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) abgesehen. Wie die Polizei gestern mitteilte, fuhren sie am Wochenende zwei Geräte im Gesamtwert von 130 000 Euro an die Straße, um sie später abzutransportieren. „Doch dazu ist es nicht gekommen“, berichtet ein Polizeisprecher.

Zunächst sei ein Radlader der Marke Kramer aus der Tongrube in Nußloch gestohlen worden. Anschließend hätten die Täter einen Muldenkipper aus der Tongrube über einen Radweg an der Kreisstraße 4256 bis zum Grüngutsammelplatz gesteuert und ihn in der Unterführung der Bundesstraße 3 abgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen unbefugter Inbetriebnahme von Baumaschinen. sin

