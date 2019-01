Baumeisterin für den Dom

Speyer.Für Hedwig Drabik (Bild) erfüllt sich nach eigenen Angaben ein beruflicher Traum: Die 32-jährige Architektin wird neue Dombaumeisterin in Speyer. Wie das Bistum gestern mitteilte, tritt Drabik ihre Stelle am 1. März an. Nach einem Monat Übergangszeit wird sie zum 1. April den bisherigen Dombaumeister Mario Colletto ablösen, der in Ruhestand geht.

„Ich wusste immer, dass ich an Kirchenbauten arbeiten will“, freut sich Hedwig Drabik auf ihre neue Tätigkeit: „Die Monumentalität, der Raumeindruck und die besondere Atmosphäre haben mich seit jeher fasziniert“, zitiert das Bistum die künftige Bewahrerin der romanischen Kathedrale. Die gebürtige Polin ging in Deutschland zur Schule und erwarb an der Universität in Kassel ihr Diplom in Architektur. Anschließend studierte sie Denkmalpflege an der Uni Bamberg. Seither arbeitete Drabik in einem regionalen Architekturbüro an zahlreichen denkmalgeschützten Objekten.

„Einzigartige Herausforderung“

Ihre künftige Wirkungsstätte in Speyer erkundete sie erstmals bei einer privaten Exkursion mit Kommilitoninnen. „Der Dom ist eine einzigartige Herausforderung: sein Alter, sein Erhaltungszustand, sein besonderer Stellenwert“: Das alles hat die Architektin und Denkmalpflegerin zur Bewerbung motiviert. Nach Angaben von Domkustos Peter Schappert punktete sie „mit ihrer exzellenten Fachkenntnis und mit sicherem Blick für die Bauaufgaben am Dom“. agö (Bild: Domkapitel Speyer)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019