Baumesse in letzter Sekunde doch noch gestoppt

Bad Dürkheim.Am Vormittag hatte die Nachricht noch nicht alle erreicht. Einige Menschen kamen zum Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim, um die Baumesse zu besuchen, die dort um 10 Uhr beginnen sollte. Noch am Donnerstag hatte ja das Mainzer Verwaltungsgericht die Ausrichtung der Großveranstaltung trotz eines generellen Messe-Verbots in der Corona-Landesverordnung erlaubt (wir berichteten). Das

...