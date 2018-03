Baustelle bis Ende Oktober

Anzeige

Walldorf.Die durch die Baustelle auf der A 6 zwischen Sinsheim und Rauenberg ohnehin bereits angespannte Verkehrslage am Walldorfer Kreuz wird nun durch eine weitere Sanierung verschärft: Bis Ende Oktober soll die A 5 zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Walldorf instand gesetzt werden. Das teilte das zuständige Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe gestern mit.

Bereits im vergangenen Jahr waren die hitzebedingten Schäden an den jeweils rechten Fahrstreifen repariert worden. Nun sind die linken Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn in beiden Richtungen an der Reihe. Die 10,4 Kilometer lange Strecke soll nach Angaben der Projektleiterin Kathrin Pilot in zwei etwa gleichlangen Abschnitten erfolgen: Zunächst wird im näher an Walldorf gelegenen Bereich gearbeitet, dann wandert die Baustelle Richtung Anschlussstelle Schwetzingen.

Vor Beginn der Arbeiten am jeweiligen Bauabschnitt werden an den Anschlussstellen sowie dem Rasthof Hardtwald provisorische Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen gebaut. Während der Sanierung fahren dann Autofahrer auf dem rechten Fahrstreifen, Lastwagen auf dem Standstreifen und auf- beziehungsweise abfahrende Fahrzeuge auf den provisorischen Streifen. Die vorbereitenden Arbeiten wie die Baustellenbeschilderung wurden nach Angaben des RP bereits aufgenommen.