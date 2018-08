Baustellen an B 3 und B 45

Rhein-Neckar.Zwei Bundesstraßen im Gebiet des Rhein-Neckar-Kreises werden in den nächsten Tagen zur Baustelle. Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilte, muss die Anschlussstelle St. Ilgen/Nußloch an der B 3 von Heidelberg in Richtung Wiesloch saniert werden. Dort hatte am 3. August ein Kranfahrzeug gebrannt und die Fahrbahn beschädigt (wir berichteten). Auf einer Länge von etwa 100 Metern wird die Deckschicht auf zwei Fahrstreifen und dem Seitenstreifen erneuert. Dazu wird die Ausfahrt St. Ilgen/Nußloch von Heidelberg kommend vom morgigen Donnerstag bis Sonntag, 2. September, gesperrt. Die Gegenrichtung ist davon nicht betroffen.

Halbseitige Sperrung

Wegen eines Böschungsrutsches im Juni an der B 45 zwischen Bammental und Neckargemünd wird die Bundesstraße im Grenzbereich zur Elsenz von Montag, 3., bis Freitag, 7. September, saniert. Auf einer Länge von 50 Metern wird die Strecke jeweils zwischen 8 und 15.30 Uhr halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt, teilt das Landratsamt mit. cs

