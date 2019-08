Baustellen an der A 6

Rhein-Neckar.Zwei Tage früher als geplant können Verkehrsteilnehmer auf der A 6 bei Mannheim-Sandhofen die nordwestliche Abfahrtsrampe wieder benutzen, um vom Viernheimer Dreieck kommend in Richtung Mannheim abzufahren. Dies meldet das Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Abfahrt ist demnach ab dem 22. August wieder offen. Damit geht diese Baustelle in die Endphase. Es werde jedoch noch bis September dauern, bis alle Arbeiten erledigt seien und das Tempolimit auf der Autobahn aufgehoben werden könne, so der Projektleiter.

Kurzfristig gesperrt werden muss dagegen die Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt vom 2. bis 6. September in Fahrtrichtung Mannheim. Die Fahrbahndecke muss erneuert werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ersatzweise die Anschlussstellen Sinsheim-Süd oder Bad Rappenau zu benutzen. bjz

