Baustellen bremsen S-Bahn

Rhein-Neckar.Nicht nur auf den Straßen, sondern auch auf den Schienen wird kräftig gebaut. Wegen zahlreicher Maßnahmen kündigt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) zwischen Mannheim und Homburg/Saar Einschränkungen im ganzen November an. Besonders an den Wochenenden muss der Fahrplan der S-Bahnen S 1 und S 2 deutlich ausgedünnt und verändert werden. Vom 1. bis 3. November fahren die S-Bahnen zwischen Neustadt und Schifferstadt nur stündlich, einige Verbindungen fallen aus, morgens und abends pendeln jedoch Ersatzbusse. Damit zumindest stündlich in Schifferstadt der Anschluss nach Germersheim und Neustadt besteht, werden einzelne Fahrten von und nach Germersheim angepasst.

In Einzelfällen kommen auch Busse anstatt der Züge zum Einsatz. In diesen Fällen ist neben der deutlich längeren Fahrzeit zu beachten, dass die Bushaltestellen nicht an den Bahnstationen liegen und dass keine Fahrräder befördert werden. bjz

