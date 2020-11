Bauwirtschaft fordert weitere Rheinquerung

Rhein-Neckar.„Jetzt ist endlich Zeit zu handeln“, fordert Markus Böll, Präsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, in einer am Mittwoch verbreiteten Stellungnahme zu den Verkehrsströmen zwischen Pfälzerwald und Odenwald. Eine von der Metropolregion Rhein-Neckar und den IHKs Pfalz und Rhein-Neckar in Auftrag gegebene Studie hat nach seiner Ansicht in Zahlen bestätigt, was längst auf der Hand liege: Die Metropolregion ist für Berufspendler in den Morgenstunden nur mit sehr hohem zeitlichen Aufwand erreichbar. Das für Markus Böll aber entscheidende Ergebnis der Studie ist: Die Verkehrssituation wird sich bis 2030 nicht verbessern. Auch wenn die aktuelle Situation vor allem durch die Baumaßnahmen an den Hochstraßen verursacht werde.

„Eine unhaltbare Situation für eine europäische Metropolregion, wenn sie konkurrenzfähig bleiben will“, so der Verbandspräsident. Um die Dringlichkeit zu unterstreichen, zitiert Böll ein Bürgerbarometer dieser Redaktion aus dem Jahr 2019: 68 Prozent der Befragten sagten dort, dass Mannheim eine dritte Rheinquerung brauche. „Die offensichtliche Notwendigkeit einer dritten Rheinquerung ist lange bekannt“, betont Böll. Der Verbandspräsident fordert, das Projekt nun schnellstmöglich in Angriff zu nehmen.

Er ruft die Verantwortlichen auf, sich für ein beschleunigtes Planfeststellungsverfahren einzusetzen. sal

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020