Behinderungen im Bahnverkehr rund um Mannheim

Mannheim/Rhein-Neckar.

Rund um Mannheim ist es am Montag zu erheblichen Behinderungen im Bahnverkehr gekommen. Ursachen waren eine Streckensperrung aufgrund einer nach einem Unfall beschädigten Brücke im Mannheimer Handelshafen, eine defekte Oberleitung und eine Signalstörung.

Nach Angaben eines Sprechers der Bahn rammte gegen 13.45 Uhr ein Lastwagen eine Brücke im Mannheimer Handelshafen und verkeilte sich an dem Bauwerk in der Rheinvorlandstraße. Ein zugezogener Statiker prüfte die Beschädigungen an der Brücke und konnte die Strecke kurz vor 15 Uhr wieder freigeben. Es kam zu Zugausfällen im Regionalverkehr, der Fernverkehr musste umgeleitet werden, sodass es zu Verspätungen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.