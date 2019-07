Bei Schwegenheim entstehen vier neue Windräder

Schwegenheim. Zwischen Kornfeldern warten überdimensionale Turmteile. Daneben steht ein Überseecontainer ähnliches Gebilde, das die Größe eines Einfamilienhauses locker übertrifft. Zusammengesetzt ergeben die ungewöhnlichen „Legosteine“ eines von vier Windrädern, die an der Bundesstraße 9 bei Schwegenheim errichtet werden. Hier drehen sich bereits seit 2006 die Rotoren von drei Anlagen. Geplant wird der Windpark „Schwegenheim 2“ von der Wörrstadter Firma „Juwi“, die seit Ende 2014 zur Mannheimer MVV gehört.

„Das ist das Maschinenhaus, da steckt die komplette Technik eines Windrads drin“, erklärt Juwi-Sprecher Felix Wächter beim Ortstermin. Das Montage-Team der dänischen Firma Vestas - die die Anlagen herstellt und aufbaut - setze den 149 Meter hohen Turm aus drei Einzelteilen zusammen. „Das spart Gewicht und Lkw-Fahrten“, erklärt Wächter. Jedes Segment werde rundum verschraubt. „Alle sechs Zentimeter kommt ein Bohrloch, so ähnlich wie bei Legosteinen nur ein bisschen größer“, sagt er.

Aus der Nähe wirken die riesigen Röhren wie Puzzleteile eines Eisenbahntunnels. Innendrin sind Wartungsaufzug und Leiter zu sehen. „Wir müssen zwei Wege nach oben haben, so dass unsere Techniker jederzeit in das Maschinenhaus gelangen können“, erläutert Wächter. Wer die Leiter benutzt, müsse sich wie ein Bergsteiger mit einem Sicherungsgeschirr in der Führungsschiene einhängen. „Die Techniker haben vor ihrem ersten Einsatz eine Höhentauglichkeitsprüfung abgelegt.“

Vier Meter tiefes Fundament

Der gewaltige Stromlieferant ruht im pfälzischen Schwegenheim auf einem vier Meter tiefen Fundament. „Das variiert je nach Bodenbeschaffenheit und wird jedes Mal neu berechnet.“ Wenn die vier Anlagen stehen, verschwinden die geschotterten Flächen rund herum wieder: „Wir renaturieren alles, bis auf eine Kran-Stellfläche, die wir für die Wartung brauchen“, so der Sprecher.

Präzisionsarbeit sei die Montage der Rotorblätter: „Oben in der Nabe sitzt ein Team, um das Bauteil entgegenzunehmen und in die richtige Öffnung zu bugsieren. Beim Aufbau wünscht sich die Mannschaft übrigens Windstille: Bis neun Meter Windgeschwindigkeit in der Sekunde können die Männer dort oben arbeiten, dann ist Schluss“, sagt Wächter. Deshalb habe die Bauleitung den Wetterbericht stets auf dem Schirm. Die Kollegen am Boden sorgten mit Seilen dafür, dass die etwa 20 Tonen schweren Flügel nicht unkontrolliert herumschwingen.

Sicherheit werde auf der Baustelle groß geschrieben. Wer nicht zum Montage-Team gehört, darf nur aus sicherer Entfernung zusehen. Fahrzeuge werden generell nur rückwärts eingeparkt, so dass man im Notfall sofort „fliehen“ könnte. Und ohne Helm, Sicherheitsschuhe sowie Warnweste darf sich niemand auf dem Areal bewegen. Darauf legt Bauleiter Oliver Borger wert. „Eine kleine Schraube, die aus 150 Metern Höhe fällt, kann einen Menschen ernsthaft verletzten.“ Und da pro Rotorblatt 100 Bolzen verarbeitet werden, bestehe immer die Möglichkeit, das etwas herunterfällt.

Die vier neuen Dreiflügler haben eine Leistung von 3,5 Megawatt und sollen 7000 Haushalte mit Strom versorgen. „Es ist spannend, wie sich die Technik weiterentwickelt hat“, sagt Wächter mit Blick auf die drei älteren Modelle. „Diese Anlagen schaffen ein Megawatt Leistung und haben eine Nabenhöhe von 100 Metern.“ Mit den neuen komme man in andere Windschichten und könne schon bei einem eher lauen Lüftchen von drei Metern pro Sekunde Strom erzeugen. „Die Sensoren erfassen vollautomatisch Richtung und Geschwindigkeit und stellen die Flügel dazu optimal in den Wind“, erläutert der Sprecher. Bei Sturm drehten die Rotoren die größte Angriffsfläche aus dem Wind und trudelten im Leerlauf weiter. Die Baukosten für den Energiepark liegen bei rund 20 Millionen Euro.

Langwierige Planung

Betreiben wird Juwi die Anlage nicht: „Wir planen sie, bringen sie zur Genehmigungsreife, übernehmen Ausschreibung, Vermarktung und später meist die Wartung“, so der Sprecher. Etwa drei bis fünf Jahre daure der Planungsprozess, sechs Monate der Aufbau. „Wenn wir von der Kernkraft wegkommen wollen, müsste das Genehmigungsverfahren vereinfacht werden“, sagt Wächter mit Blick auf das riesige Kernkraftwerk Philippsburg, das sich auf der andern Seite der Kornfelder erhebt.

