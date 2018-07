Bei Unfall fünf Verletzte

Anzeige

Hemsbach.Bei einem Unfall auf der A 5 bei Hemsbach sind fünf Personen zum Teil schwerst verletzt worden. Nach gestrigen Angaben der Polizei war ein 19-Jähriger aus den Niederlanden am frühen Montagmorgen auf dem rechten Fahrstreifen in südliche Richtung unterwegs. Offenbar überschätzte er dabei die Geschwindigkeit eines vor ihm fahrenden Sprinters und fuhr auf. Sein Audi prallte in die Leitplanken, schleuderte und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen liegen. Der Sprinter kam etwa 150 Meter weiter zum Stehen. Der 59-jährige Fahrer des Sprinters sowie ein ebenfalls 19-jähriger Mitfahrer im Audi erlitten schwerste Verletzungen. Der mutmaßliche Unfallverursacher und zwei weitere Mitfahrer wurden leicht verletzt. Alle kamen in Krankenhäuser. Die Höhe des Sachschadens steht der Polizei zufolge noch nicht fest. agö