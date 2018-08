Beide vermissten Mädchen leblos geborgen

Anzeige

Worms/Biebesheim am Rhein.Nach der am Samstag abgebrochenen Suche nach den zwei vermissten Mädchen, die am Freitag beim Spielen am Rhein bei Worms-Rheindürkheim in einen Strudel geraten und untergangen sind, wurden nun beide der Mädchen tot aufgefunden.

Eine Bootsfahrergruppe habe den leblosen Körper des neunjährigen Mädchens am Samstagmittag entdeckt und brachte ihn an Land, teilte die Polizei mit. Ein Arzt, welcher der Gruppe angehörte, konnte nur noch den Tod feststellen.

Ein Angler fand daraufhin am Samstagabend einen leblosen Körper am rechten Rheinufer im Wasser liegend. Die Ermittlungen am heutigen Sonntag bestätigten, dass es sich dabei um das zweite, 13-jährige Mädchen handelt, dies teilte die Polizei mit.