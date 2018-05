Beifahrer durch Glassplitter verletzt

Anzeige

Rhein-Neckar.Splitter einer geborstenen Windschutzscheibe haben den Beifahrer eines Kleintransporters auf der Autobahn 6 leicht verletzt. Das Fenster sei von einem faustgroßen Stein zerbrochen worden, teilte die Polizei gestern mit. Allerdings ist noch unklar, ob der Stein geworfen oder von einem anderen Auto aufgewirbelt wurde.

Der Kleintransporter war mit etwa 110 Stundenkilometern Richtung Heilbronn unterwegs, als beim Passieren einer Brücke zwischen der Raststätte Hockenheim-West und dem Autobahnkreuz Walldorf am Dienstag gegen 15 Uhr der Stein die Scheibe traf. Der 33 Jahre alte Fahrer habe in diesem Moment keine möglichen Steinewerfer auf der Brücke bemerkt, teilte die Polizei mit. Der Beifahrer erlitt leichte Schnittverletzungen im Gesicht. Der Schaden an der Scheibe beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen sollen sich melden beim Verkehrskommissariat Walldorf, Telefon 06227/35 82 60. lsw