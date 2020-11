Beil-Attacke vor Gericht

Landau.Ein Amtsarzt möchte einen psychisch auffälligen Mann untersuchen und wird mit einem Beil angegriffen. Mit diesem Sachverhalt befasst sich seit Freitag die Erste Große Strafkammer des Landauer Landgerichts. Im Raum steht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstermine vorgesehen. Eine Entscheidung könnte am 11. Dezember fallen.

Den Ermittlungen zufolge war dem Kreis Südliche Weinstraße gemeldet worden, dass sich der 63-Jährige aus Eußerthal psychisch sehr auffällig verhalte. Nach Justizangaben wollte ihn deshalb der sozialpsychiatrische Dienst besuchen. Da der Mann die Tür nicht öffnete, habe der Amtsarzt am Fenster versucht, mit ihm zu sprechen. Laut Anklage habe der 63-Jährige dann die Tür geöffnet und unvermittelt mit dem Beil in Richtung von dessen Kopf geschlagen. Der Arzt sei am Arm getroffen und verletzt worden. Die Anklage geht davon aus, dass der 63-Jährige wegen einer seelischen Störung schuldunfähig ist.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020