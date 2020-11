Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Maikammer.Zwei Fahrzeuge sind am Samstagnachmittag auf der K32 zwischen Maikammer und Sankt Martin frontal ineinander gekracht. Zum dem schweren Verkehrsunfall kam es laut Polizei, als eine Autofahrerin in die Mühlstraße abbiegen wollte. Hierbei übersah die 19-Jährige einen entgegenkommenden Pkw. An beiden Autos entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrerinnen wurden bei der Kollision leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K32 für rund anderthalb Stunden voll gesperrt werden.

