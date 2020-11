Beim Ausparken aus der Hofeinfahrt - Pedelec-Fahrer übersehen

Speyer.Ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Dienstagmorgen in Speyer von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah eine 32-jährige Autofahrerin den Mann als sie aus ihrer Hofeinfahrt rausfuhr. Der Pedelec-Fahrer kollidierte dabei mit der in die Fahrbahn ragende Pkw-Front und stürzte. Der 67-Jährige wurde zur Abklärung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An Pedelec und Auto entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.11.2020