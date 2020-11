Beim Frühstück - Zwei Männer stehlen Schmuckschatulle aus Schlafzimmer

Biblis.Zwei Männer haben am Donnerstagmorgen Wertsachen aus einer Wohnung in Biblis gestohlen, während die Bewohner am Frühstückstisch saßen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Kriminellen zwischen 8.30 und 9.30 Uhr durch ein geöffnetes Fenster in das Schlafzimmer der Wohnung eines Dreifamilienhauses in der Straße Gänsau einsteigen. Bei abgeschlossener Schlafzimmertür konnten sie mit einer Schmuckschatulle samt Inhalt im Wert von etwa 2.000 Euro fliehen.

Im Verdacht stehen zwei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Nach Angaben eines Anwohners war einer von ihnen hellhäutig und mit einer beigen Jacke begleitet. Sein Begleiter soll dunkelhäutig gewesen sein und kurze krause Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 7060 bei der Polizei zu melden.

