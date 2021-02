Beim Rallye-Quiz den Ort erkunden

Heddesheim.Als Aktion für die Faschingsferien bietet das Heddesheimer Jugendhaus Just ein Rallye-Quiz für Kids ab acht Jahren an. Das Quiz führt zu verschiedenen Stellen im Ort, wo es jeweils gilt, knifflige Fragen zu beantworten. Startpunkt ist am Rathaus, dann geht es zu den Schulen, zum Bolzplatz und abschließend zum Jugendhaus. Die Rallye kann zu Fuß, mit dem Roller oder dem Rad absolviert werden und dauert etwa eine bis eineinhalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Die gesammelten Antworten an den Stationen werden auf dem Quiz-Zettel eingetragen. Diesen kann man sich entweder auf der Gemeindehomepage www.heddesheim.de herunterladen oder schon ausgedruckt werktags zwischen 14 und 17 Uhr im Jugendhaus abholen. Wer den ausgefüllten Zettel bis zum 21. Februar im Briefkasten des Jugendhauses einwirft, nimmt am Gewinnspiel teil. „Außerdem bekommen alle Teilnehmer bei Angabe ihrer Adresse eine Kleinigkeit vom Jugendhaus in den Briefkasten geworfen – quasi als Belohnung für die Teilnahme am Quiz“, heißt es in der Ankündigung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.02.2021