Germersheim.Beim Überbrücken ist am Samstagmittag in der Hockenheimer Straße ein Auto in Brand geraten. Der Pkw eines 59-Jährigen ging wegen der andauernden Kälte nicht an. Bei dieser Aktion, so die Polizei habe das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache im Motorraum Feuer gefangen. Es brannte vollständig aus.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 14.02.2021