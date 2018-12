„Belana“ zergeht auf der Zunge

Neustadt.„Diese hier hat eine angenehm erdige Note, ist mild im Abgang, klebt nicht am Gaumen und schmeckt pur wirklich sehr lecker“, schwärmt Eva-Maria Sambaß. Dann sticht sie mit ihrer Gabel in eine heiße Pellkartoffel und dreht sie vorsichtig hin und her. „Diese Knolle ist festkochend“, konstatiert die Wirtin vom „Kloserstüb’l“ in Eußerthal und kreuzt auf ihrem Bewertungsbogen die entsprechende Kategorie an.

Um sich auf den Wettbewerb „So schmeckt die Südpfalz“ einzustimmen, sind im Herrenhof in Neustadt-Mußbach Gastronomen zu einer Kartoffel-Sortenverkostung zusammengekommen. Denn zum ersten Mal ist die Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ Partner des Kochwettstreits, zu dem die Tourismus-Vereine Südpfalz, Germersheim und Landau regelmäßig aufrufen. „Wir möchten die Betriebe motivieren, mehr saisonale und regionale Produkte einzusetzen“, erklärt Uta Holz vom Verein Südliche Weinstraße. Um die Vorzüge der Pfälzer Knollen herauszuschmecken, werden beim „Grumbeer-Tasting“ zehn verschiedene Sorten blind verkostet. „Wir probieren alle Exemplare pur, also ohne Salz und ohne Butter“, erklärt Jutta Kling. Die Expertin für ökologischen Landbau beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Bad Kreuznach führt als Sommelière durch die Verkostung.

Mehlig oder festkochend?

Noch bevor die Mußbacher Landfrauen die ersten Schüsseln mit dampfenden Kartoffeln auftischen, erläutert Kling den Teilnehmern die acht Kategorien – darunter Pellfähigkeit und Konsistenz. Die Noten für den Geschmack reichen von einer glatten Eins bis zur Neun, was im Klartext bedeutet: „Die würde ich keinesfalls essen.“

Eine hellgelbe Knolle mit leicht aufspringender Schale schneidet bei den Testessern mittelmäßig ab. „Der Geschmack hält nicht, was der Geruch verspricht“, findet Esther Schmitt, Geschäftsführerin in der Weinstube Brennofen in Ilbesheim bei Landau. Ihr Küchenchef Riccardo Schatz ist auch kein Fan der mehligen „Melody“. „Die mehlig kochenden schneiden bei Tastings oft schlecht ab, weil man sie normalerweise mit Soße isst“, erklärt Kling. Mit der Note 6,2 landet aber die festkochende „Loreen“ auf dem letzten Platz. Obwohl die Züchtung aus dem Jahr 2016 laut Erfinder „einen sehr guten Geschmack“ haben soll, sind die Tester anderer Meinung: „Puh, die schmeckt wie ein modriger Keller“, findet Schatz, als er sich das zweite Stück in den Mund schiebt.

„Die neuen Züchtungen erfüllen Kriterien, die von der Industrie gefordert werden. So müssen die Grumbeeren unempfindlich, schalenfest und gut waschbar sein und außerdem hohe Erträge liefern – da bleibt der Geschmack manchmal auf der Strecke“, sagt Kling. „Diese hier hat einen tollen Duft, schmeckt mild aber aromatisch und zergeht auf der Zunge“, lobt Esther Schmitt ein mittelgroßes Exemplar mit dunkler Schale und sattgelbem Fleisch. „Die ist in sich stimmig, weil Geschmack, Duft und Aussehen gut sind“, stimmt Riccardo Schatz zu. Tatsächlich ist die „Belana“ vom Hof Magin mit der Wertnote 2,9 der Primus der Verkostung. Dicht gefolgt von der „Belana“, die vom Lehr- und Versuchsbetrieb des DLR Rheinpfalz auf dem Queckbrunnerhof in Schifferstadt angebaut und mit 3,2 bewertet wurde. „Auf unterschiedlichen Böden kann dieselbe Sorte anders schmecken, schließlich sind Kartoffeln lebendige Wesen“, erläutert Kling die abweichenden Noten.

Die schöne längliche „Mannequin-Kartoffel“ mit Namen „Allians“ kommt weniger an. „Die ist in allem perfekt, nur der Geschmack fehlt irgendwie völlig“, findet Sambaß. Die 1870 erstmals angebaute Sorte „La Ratte“ – eine Liebhaberkartoffel aus Frankreich – ist für die Wirtin indes die „perfekte Pellkartoffel“, weil sie einen buttrigen Geschmack hat und man sie pur genießen kann. Schmitt sieht das anderes: „Ich habe immer noch einen metallischen Geschmack im Mund und außerdem war sie total matschig.“

