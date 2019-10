Belastung durch Lkw 15.000 mal höher

Rhein-Neckar.Auf einer Versuchsstrecke in Ottawa im US-Bundesstaat Illinois haben Wissenschaftler es bereits in den 50er Jahren erforscht und nachgewiesen: Ein Lkw belastet die Straßen um ein Vielfaches mehr als ein Auto. Und weil heute nicht nur die doppelte, sondern zum Teil vier- bis fünffache Menge an Verkehr über die Straßen rollt, als in den 60er Jahren prognostiziert, sind zahlreiche Straßen und

...