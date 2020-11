Bengalo auf Polizeistation

Lampertheim.Erst rohe Eier und später ein Bengalofeuerwerkskörper wurden in der Nacht auf Sonntag von bisher Unbekannten in den Betriebshof der Polizei in Lampertheim geworfen. Dabei trafen die Eier das Gebäude und den Privatwagen eines Beamten. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorgang gegen 0.30 Uhr auf dem Besucherparkplatz der Polizeistation.

Der Feuerwerkskörper habe rechtzeitig entfernt werden können und habe insofern keinen Schaden an Fahrzeugen verursacht, so die Einsatzkräfte. Eine Anwohnerin teilte nach dem Vorfall mit, dass mehrere Jugendliche in Richtung Bahnhof weggerannt waren. Eine Suche nach den Personen verlief aus polizeilicher Sicht negativ. Personen wurden bei dem „Streich“ glücklicherweise nicht verletzt. sal

