Berauscht am Steuer erwischt - Flucht gescheitert

Lorsch.Einen 35 Jahre alten Autofahrer haben zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagnachmittag Uhr auf der Nibelungenstraße in Lorsch gestoppt. Wie die Pressestelle der Polizei berichtet, versuchte der Wagenlenker zunächst zu Fuß vor der Polizeikontrolle zu flüchten, konnte jedoch von den Ordnungshütern rasch überwältigt werden. Der 35-jährige verfügt nicht über eine Fahrerlaubnis und zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Marihuana am Straßenverkehr teilnahm. Bei ihm fanden die Fahnder weiterhin wenige Gramm der Droge. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020