Bereits rund 120 Weinfeste abgesagt

Neustadt.„Die Pfalz feiert“ ist der Titel eines kleinen Veranstaltungskalenders, den die Werbegemeinschaften Pfalzwein und Pfalztouristik in einer Auflage von 400 000 Exemplaren jedes Jahr zu Saisonbeginn verteilen. In diesem Jahr können die aufgelisteten Weinfeste Kirchweihen, Bauernmärkte und Ortsfeste von Mai bis August vergessen werden, denn sie fallen wegen Corona aus – als nicht genehmigungsfähige Veranstaltungen mit großem Publikumszuspruch und entsprechend der Pfälzer Lebensart kaum zu vermeidenden „Nahkontakten“ der feiernden Besucher bei diesen Festivitäten.

Allein wohl rund wieder 200 000 Besucher müssen nach aktuellem Stand am 30. August zuhause bleiben, wenn in „normalen“ Jahren der Erlebnistag Deutsche Weinstraße Radfahrer auf die älteste deutsche Touristikroute lockt. „Man kann davon ausgehen, dass dabei normalerweise etwa fünf Millionen Euro Umsatz in die Kassen der Winzer, Gastronomen und Vereine fließen“, rechnete schon vor einigen Jahren der Mitbegründer Dieter Hörner (Bornheim) aus.

Zwischen Mai und August fallen zwischen Rhein und Saar wegen der Corona-Pandemie nahezu 400 Feste aus. Geplant waren in dieser Zeit etwa 240 Kirchweihen und Dorffeste und rund 120 Weinfeste. So müssen zum Beispiel die Stadtfeste in Bad Dürkheim (20. bis 24. Mai) und Ludwigshafen (26. bis 28. Juni) storniert werden – ebenso die Geißbockversteigerung Deidesheim (2. Juni), Altstadtfest Freinsheim (5. bis 7. Juni), Rettichfest Schifferstadt (5. bis 9. Juni), Weintage Landau (12. bis 15. Juni), Brezelfest Speyer (9. bis 14. Juli) und Stadtmauerfest Freinsheim (17. bis 20. Juli). „Das Fatale am Ausfall dieser Feste ist, dass sie in der Regel nicht nachgeholt werden können,“ sagt Greilinger.

Die Leidtragenden sind viele Gastronomen und kleine Winzerbetriebe, für die diese Veranstaltungen oft eine der Haupteinnahmequellen im Jahr darstellen. Aber selbst wirtschaftlich gut aufgestellte Großbetriebe leiden unter der Situation: „Bei uns fällt nach einem guten Jahresbeginn nun der komplette Tagungsbetrieb flach“, heißt es beim Felschbachhof im westpfälzischen Ulmet. Ihre Jubiläumsfeste können allenfalls die Gemeinden Kleinkarlbach und Bockenheim an der Deutschen Weinstraße nachholen, die in diesem Jahr 1250 Jahre alt werden.

Pfalzwein-Chef Joseph Greilinger weiß um die Existenzängste vieler Kleinbetriebe, deren Vertriebsnetz auf solche unerwarteten Ausfälle nicht eingestellt ist: „Es wird Hofaufgaben geben“, prophezeit der Weinexperte, „wir werden erst im nächsten Jahr oder noch später das Verschwinden von kleinen Weingütern vor allem im Nebenerwerb und eine weitere Tendenz zu größeren Betrieben erleben.“ rs

