Berufsmusiker läuft barfuß: „Ich habe alle Schuhe entsorgt“

Hochdorf-Assenheim.Alexander Kiesow schnappt seine dicke Daunenjacke, nimmt den Autoschlüssel und ruft seiner Frau zu: „Ich bin gegen fünf zurück“. Dann geht der Berufsmusiker hinaus in den kalten Nieselregen - barfuß. Selbst wenn die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen, verzichtet der Hobby-Marathonläufer generell auf Schuhe. „Da würde ich auch gar nicht mehr reinpassen“, schmunzelt Kiesow und hebt seinen rechten Fuß, an dem sich kräftige Muskelstränge aufwölben. „Barfußlaufen verändert auch das Lebensgefühl, man empfindet alles viel natürlicher. Ich gehe raus, spüre gleich was los ist - aber ich friere noch nicht. Schuhe spielen dem Körper nur vor, dass es viel wärmer ist.“

Angefangen hat alles damit, dass der „funktionierende Marathonläufer“ wegen Knieschmerzen neue Einlagen für seine Sportschuhe brauchte. „Da habe ich mich ernsthaft gefragt, muss das sein?“ So sei er zum natürlichen Laufen gekommen. „Erst habe ich Spezialsandalen angezogen, um es mal auszuprobieren, denn irgendwie hatte ich Hemmungen, komplett barfuß zu laufen. Man denkt immer, dass man sich vielleicht eine Glasscherbe eintritt oder durch Hundehinterlassenschaften rennt“, erinnert sich Kiesow. Unnötig, wie er heute weiß. „Die Wahrnehmung wird anders, man bleibt instinktiv in der Mitte des Weges und meidet die gefährlichen Ränder.“

Tatsächlich seien Knie- und Rückenbeschwerden nach drei Wochen verschwunden gewesen. Statt mit der Ferse zuerst aufzusetzen, wie Schuh-Läufer - deren zusammengedrückte Zehen die Knöchel zum nach innen knicken zwingen - lernten Kiesows „befreite Füße“, beim Rennen mit dem Ballen zuerst zu landen. „Das ist eine Umprogrammierung im Kopf, aber der neue Stil hat mich total euphorisch gemacht. Ich bin in drei Monaten drei Marathons gelaufen, das wäre vorher undenkbar gewesen.“

Der nächste Schritt war für den Sportler logisch: „Ich habe die Schuhe auch im Alltag weggelassen.“ Seit dreieinhalb Jahren geht der sympathische Musiker ohne Fußbekleidung durchs Leben. „Am Anfang habe ich mir noch Gedanken darüber gemacht, ob mich die Leute komisch anschauen könnten, wenn ich barfuß in den Supermarkt gehe. Mittlerweile habe ich es mir abgewöhnt, die Probleme anderer Menschen zu lösen.“ Seine zwölf und 15 Jahre alten Kinder hätten ihren „Barfuß-Papa“ allerdings ziemlich uncool gefunden. „Wenn ich sie vom Training oder der Schule abgeholt habe, musste ich im Auto sitzenbleiben“, verrät er grinsend. „Das hat sich aber total gewandelt, wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt, finden es die meisten spannend und haben viele Fragen dazu. Ich arbeite auch als Musiklehrer, und da ich im Unterricht nie Schuhe trage, möchten die meisten Schüler es selbst mal ausprobieren.“

Mit der winterlichen Kälte hat Kiesow keine Probleme: „Die Thermoregulierung im Körper ist eine völlig andere. In jedem Schuh sammelt sich Schweiß an und durch die beengten Verhältnisse, kann sich der Fuß nicht bewegen und wird kalt“, erklärt er. Ein nackter Fuß kann ausdampfen und müsse sich viel mehr bewegen. „Wenn ich mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt gehe, ziehe ich halt einen Pulli mehr an.“ Dennoch gebe es Grenzen. „Ich bin mal bei minus fünf Grad drei Stunden lang gelaufen, da hatte ich leichte Erfrierungen an den Zehen.“ Trotzdem profitiere das Immunsystem davon, „ich war seit dreieinhalb Jahren nicht mehr krank“. Am liebsten läuft Kiesow auf glattem Asphalt. „Da ist der Stil am saubersten.“ Angefangen habe er aber in den Speyerer Dünen, weil seine Fußsohlen den Druck des Asphalts zunächst nicht aushalten konnten. „Je kräftiger die Fuß- und Beinmuskulatur geworden ist, desto besser ging das Laufen auf härteren Böden, was eigentlich entspannter ist. Denn auf Wiesen oder Feldwegen, muss man alle Unebenheiten ausgleichen und das ist brutal anstrengend.“

Seine Schuhe hat Alexander Kiesow alle entsorgt. „Ich trage nur Minimalschuhe, wenn ich als Musiker auf der Bühne stehe, da muss ich mich an den Dresscode halten.“ Mit den Schlappen hat der 50-Jährige übrigens auch vieles andere abgestreift: „Stress lasse ich nicht mehr an mich ran. Ich weiß, was mir guttut und was nicht. Auch wenn ich manche Dinge nicht ändern kann, bin ich trotzdem zufriedener.“

