Berufungsverfahren: Verkehrssünder soll ins Gefängnis

Schilder am Eingang des Landgerichts Frankenthal. (Symbolbild) © Venus

Nach zahlreichen Fahrten ohne gültigen Führerschein soll ein 38-jähriger Mann in Rheinland-Pfalz für neun Monate ins Gefängnis. Bewährungsstrafen und Geldbußen hätten den dreist handelnden Beschuldigten nicht davon abgehalten, sich immer wieder aufs Neue ans Steuer zu setzen, entschied das Landgericht in Frankenthal am Dienstag in einer Berufungsverhandlung. Es wandelte damit auf Antrag der

...