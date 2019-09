Mannheim/Kaiserslautern.Gegen einen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern wird wegen des Verdachts des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Er soll an der „Aktion“ am Freitag, 30. August, beteiligt gewesen sein, in der mutmaßliche Fans des 1. FC Kaiserslautern ein mit Fußballparolen beschmiertes Hausschwein in der Nähe des Carl-Benz-Stadions angebunden hatten.

Darüber hinaus fielen in der näheren Umgebung des Stadions drei Fahrzeuge auf, die nach Angaben der Polizei mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Zwei Fahrzeuge, davon ein Kastenwagen, wurden am Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr, wahrgenommen, wie sie durch den Gartenschauweg davonfuhren. Am Freitagmorgen, gegen 6 Uhr, fiel zudem ein weißer Sprinter auf, der ebenfalls denselben Weg nahm. Die Halter, bzw. die Insassen der Fahrzeuge sind bislang noch nicht ermittelt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugen, zu deren Insassen, zur "Aktion" selbst, sowie zur Herkunft des Tieres, die noch immer unbekannt ist, geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 33 10 zu melden.

Das Schwein, das vor dem Derby zwischen dem SV Waldhof und dem 1. FC Kaiserslautern in Mannheim mit SVW-Schmähbotschaften beschmiert und angebunden wurde, erholt sich derzeit im Tierheim Frankenthal von seiner Tortur.