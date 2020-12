Edingen-Neckarhausen.Kurze, geistliche Gedanken ergänzen wohltuende und inspirierende Orgelklänge, bekannte Melodien und neue Töne. Beim Licht der Kerzen des Adventskranzes ist eingeladen, sich eine dreißigminütige nachdenkliche Auszeit zu gönnen. Musik mit Matthias Hartmann an der Orgel und Texte zum Advent gibt es am Freitag, 18. Dezember um 17 Uhr in der katholischen St. Andreaskirche in Neckarhausen.

