Besondere „Knöllchen“

Dieses Foto geht in den sozialen Netzwerken herum. © Martin Dehof

Germersheim.„Die sind aber nett in Germersheim“ – dieser Satz samt dem Foto eines sehr ungewöhnlichen Strafzettels verbreitet sich am Freitag in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer. Tatsächlich steht auf dem weißen Zettel, den ein Germersheimer Autofahrer unterm Scheibenwischer gefunden hat, Überraschendes: „Ho Ho Ho ... das war knapp! „Auch zur Weihnachtszeit gilt die Straßenverkehrsordnung. „Heute sehen wir von einem Verwarngeld ab“, heißt es weiter.

„Wir wollen den örtlichen Handel unterstützen und etwas für die Kunden tun – so können sie entspannt einkaufen, ohne zu befürchten, dass ihre Parkerlaubnis erloschen ist“, so Bürgermeister Marcus Schaile (CDU). Die Aktion laufe bis Heiligabend. Knöllchenfreie Zone sei Germersheim aber nicht. „Wer sich etwa auf Behindertenparkplätze oder auf Radwege oder vor Feuerwehreinfahrten stellt, muss zahlen.“ sin/lrs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020