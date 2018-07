Beste Voraussetzungen für frühe Lese

Anzeige

Neustadt.Nach einigen eher mageren Jahren dürfen die Winzer an der Deutschen Weinstraße in diesem Jahr auf einen „großen Herbst“ hoffen. Die Rebstöcke tragen schwer an den heranwachsenden Trauben, und deren Wachstum deutet auf einen frühen Erntebeginn hin. „Wir können nach heutigem Stand von einer Lese der früh reifenden Müller-Thurgau-Trauben schon um den 1. September ausgehen,“ sagte Weinbauexperte Jürgen Oberhofer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt.

Während der relativ kurzen Rebblüte gab es nirgendwo Frost – die Rebstöcke danken es mit einem ungewöhnlich starken Behang. Da nun allenfalls Hagel punktuell den Winzern das Leben schwer machen könnte, ist allenthalben ruhige Gelassenheit in die Weingüter eingezogen. Bereits Mitte August dürften die ersten Winzer Trauben für „neuen Wein“ in die Fässer bringen. Der frühe Termin hat allerdings eine Kehrseite: „Wenn es noch zu warm ist, wird kaum einer neuen Wein wollen,“ meint Oberhofer.

Die meisten Trauben hängen in diesem Jahr nicht kompakt am Stängel, sondern eher locker – was zur Folge hat, dass sie wegen der Luftdurchlässigkeit weniger anfällig für Nässe und damit verbundene Fäulnis sind. „Wenn alles gut geht, gibt es dann auch qualitativ einen großen Herbst,“ wagt Oberhofer eine vorsichtige Prognose, warnt jedoch vor allzu großem Optimismus: „In den nächsten zehn Wochen kann noch viel passieren. Hoffen wir auf eine weiterhin freundliche Natur.“