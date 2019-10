Besuch bei Schlangen und Co.

Schlangen gehören zu den „Stars“ des Reptiliums. © Venus

Landau.Seinen 15. Geburtstag feiert das Landauer Reptilium von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. November, mit vielen Aktionen für Familien und Reptilien-Liebhaber. Am Freitag unterhält dabei das Duo Jomamakü die Besucher mit Stelzenlauf, Kindertheater und einer Feuershow. Für den Samstag ist eine Kinderrallye geplant. Zum Abschluss tritt Sänger Markus Becker am Sonntag mit Hits wie „Tschu Tschu Wah“ und „Das rote Pferd“ auf. Unterstützt wird er von DJ Teddybär, der auch schon am Samstag für Stimmung sorgt. Außerdem werden freitags und sonntags unter anderem Kinderschminken und Bastelaktionen angeboten.

Das Reptilium in der Werner-Heisenberg-Straße 1 ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt ein stündliches Programm, unter anderem werden um 13.30 Uhr eine Vogelspinne und um 15.30 Uhr eine Schlange präsentiert. Infos zu dem nach eigenen Angaben größten Reptilienzoo Deutschlands unter reptilium.de. mav

