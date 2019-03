Neustadt/Weinstraße.Strahlender Sonnenschein, angenehme Temperaturen und natürlich die in voller Pracht blühenden Mandelblüten haben die Massen am Samstag in den Neustädter Ortsteil Gimmeldingen gelockt. Etwa 15.000 Menschen wollten das Blütenmeer aus Zartrosa in Augenschein nehmen, teilte die Stadt gemeinsam mit Polizei und Feuerwehr mit. Damit verzeichnete das Gimmeldinger Mandelblütenfest einen neuen Besucherrekord an einem Festsamstag.

Die Polizei zog am frühen Samstagabend eine erste positive Bilanz: „Wenn der morgige Tag in ähnlicher Art und Weise abläuft, können alle mit dem Fest hoch zufrieden sein“, heißt es seitens der Behörde. Demnach verlief alles friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Dennoch seien alle Helferinnen und Helfer mit dem Besucherandrang intensiv beschäftigt gewesen.

Schon am Mittag verstopfte Straßen

Das hatte vor allem auch mit dem Verkehr zu tun. Die Zufahrtswege waren bereits am frühen Mittag verstopft. Insbesondere die B38 war überlastet. Dank des Sicherheitskonzepts habe man aber möglichen Gefahren begegnen können - mit Umleitungen, Straßensperrungen auf den Anfahrtsrouten und kurzzeitigen Sperrungen einzelner Wege auf dem Fest selbst.

Die überwiegende Mehrzahl der Besucher habe sich an die Anweisungen und Vorkehrungen gehalten. Einige wenige hätten jedoch vergeblich versucht, sich durch Diskussionen oder über Schleichwege einen persönlichen Vorteil zu verschaffen.

Am Sonntag steht Besuchern weiterer Parkraum am Weinstraßenzentrum zur Verfügung. Ein Shuttle wird die Gäste von dort zum Mandelblütenfest fahren. Am Samstag war der nur vom Bahnhof aus unterwegs.

Leider warten im Moment einige Besucher am #Weinstraßenzentrum auf das Shuttle. Da die Geschäfte geöffnet haben, stehen die Parkplätze dort nur am Sonntag zur Verfügung. Das Shuttle fährt heute nur vom #Bahnhof aus. (*dg) pic.twitter.com/MFezLZbNx6 — Polizei Neustadt (@PolizeiNeustadt) 23. März 2019

Die Polizei informiert auf Twitter über die Verkehrssituation rund ums Mandelblütenfest.