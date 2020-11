Betäubungsmittel bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Bad Dürkheim.Bei einer Verkehrskontrolle in Bad Dürkheim am späten Montagabend haben Polizeibeamte Betäubungsmittel in einem Fahrzeug aufgefunden. Nach Angaben der Polizei konnte die kleine Menge Betäubungsmittel dem Beifahrer zugeordnet werden. Gegen diesen wurde nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde nach Abschluss der Maßnahmen gestattet.

