Betrüger gefasst

Heidelberg/Rhein-Neckar.Sie sollen sich als Polizeibeamte ausgegeben und ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht haben: Jetzt sitzen ein 21-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in Untersuchungshaft.

Wie Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeipräsidium Mannheim gestern mitteilten, werden mit den Verdächtigen Fälle in Verbindung gebracht, die sich zwischen April und Juli unter anderem in Heidelberg, Weinheim und weiteren Orten im Rhein-Neckar-Kreis ereigneten. Auch in Hessen (Lampertheim) sowie in Rheinland-Pfalz (Worms, Hassloch) sollen die Festgenommenen als Teil einer von der Türkei aus agierenden Gruppe tätig gewesen sein. Die Masche: Per Anruf wurden ältere Menschen dazu gebracht, Wertsachen und EC-Karten samt PIN an angebliche Beamte zu übergeben. Die 21-Jährigen sollen dabei als Abholer fungiert haben. Die Ermittler gehen von einem Schaden von mehr als 100 000 Euro aus. Gegen den Mann sei Anklage erhoben worden, gegen die Frau dauerten die Ermittlungen noch an. agö

