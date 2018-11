Betrüger grasen Region ab

Hinter den Betrugsanrufen stecken oft organisierte Banden. © dpa

Rhein-Neckar.Die Geschichte ist fast immer dieselbe: Die Polizei hat eine Einbrecherbande festgenommen, die eine Liste von zukünftigen Opfern bei sich hat. Um diese Personen zu warnen, rufen Polizeibeamte bei ihnen an und sorgen dafür, dass diese ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. „Allein an einem Nachmittag sind uns 50 Anrufe von solchen falschen Polizeibeamten im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg gemeldet worden“, berichtet eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim. Auch in der Pfalz häufen sich derzeit solche Fälle.

„Und das sind ja nur die Leute, die Anzeige erstatten, die Dunkelziffer ist viel höher“, berichtet eine Behördensprecherin aus Südhessen. Wie in einem gewerblichen Call-Center arbeiteten sich die organisierten Banden systematisch durch das Telefonbuch, wo häufig neben den Vornamen auch die Adressen vermerkt sind. Zeitgleich seien „Außendienstmitarbeiter“ in den ausgesuchten Regionen einsatzbereit, um die Wertsachen zeitnah abholen zu können.

In den aktuellen Fällen erkundigten sich die Anrufer nach Wertsachen und Bargeld in den Anwesen. „Da sich die Angerufenen aber nicht von den Betrügern verunsichern ließen, ist bislang kein Schaden entstanden“, so die Polizeisprecherin.

Damit die falschen Beamten keine Beute machen, rät die Polizei, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen, nie Auskunft über Vermögensverhältnisse zu geben, keine Treffen zu vereinbaren und sich eine eventuell angezeigte Telefonnummer zu notieren. „Bei Anrufen der echten Polizei erscheint übrigens niemals die Nummer 110 im Display – die ist nur für Notrufe vorgesehen“, so die Sprecherin. sin

