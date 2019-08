Betrüger heben mehrere tausend Euro von Konten ab

Landau.Internet-Betrüger haben in den vergangenen Tagen im Zuständigkeitsbereich der Landauer Polizei mehrere tausend Euro ergaunert. Wie die Beamten mitteilten, gaben sich die Unbekannten in drei Fällen am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter aus und gelangten an Informationen für das Onlinebanking der Opfer. Für einen 53-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße entstand am Dienstag ein Schaden von 4500 Euro, einem 70-Jährigen aus dem Kreis Germersheim wurden am 3. August 800 Euro gestohlen. Ein 74-jähriger Jurist aus Landau erkannte den Betrugsversuch.

Nach Angaben der Polizei läuft die Masche immer gleich ab: Ein Unbekannter meldet sich telefonisch und behauptet, für Microsoft zu arbeiten. Den Angerufenen will er weismachen, dass deren Computer gehackt oder von Viren befallen sei. Daneben soll auch das Zertifikat abgelaufen sein. Microsoft kümmere sich um seine Kunden, sagt er, und bietet eine Reparatur sowie Verlängerung des Zertifikats an. Er bittet zunächst um Zugriff auf den Rechner, es müsse lediglich ein kleines Programm installiert werden.

Nun bewegt sich der Mauszeiger wie von Geisterhand, Fenster öffnen sich und bedrohliche Warnmeldungen erscheinen. Die Reparatur koste nicht viel, könne direkt per Onlinebanking bezahlt werden. Ein vorgefertigter Überweisungsträger erscheint, nur die TAN für die Transaktion müsse noch eingegeben werden. Nun sagt der freundliche Mann mehrfach, dass die Überweisung nicht angenommen wurde – nochmals eine TAN, und nochmals. Am nächsten Tag würden auf dem Kontoauszug gleich mehrere Buchungen erscheinen, das Konto sei geplündert. Die Polizei warnt nochmals eindringlich. jei

