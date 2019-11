Betrüger kombinieren Maschen

Rhein-Neckar.Das Polizeipräsidium Rheinpfalz warnt vor Ganoven, die es mit einer neuen subtilen Betrugsmasche auf die Ersparnisse von Senioren abgesehen haben. In Altrip ist ein 77-Jähriger auf diese Weise am Donnerstag 14 000 Euro losgeworden. Ein Schifferstadter Rentner durchschaute den geplanten Betrug und zahlte nicht.

Der Altriper wurde laut Polizei zunächst von einem Mann angerufen, der sich als sein Enkel ausgab, der dringend Geld für einen Wohnungskauf benötige. Da der Rentner diese Masche kannte, legte er auf. „Kurze Zeit später meldete sich ein Herr Neumann von der Kriminalpolizei Mannheim, der vorgab, einer Bande von Enkeltrickbetrügern auf der Spur zu sein“, berichtet ein Polizeisprecher. Um diese festzunehmen, sollte der 77-Jährige zum Schein auf die Forderungen eingehen und eine Übergabe vereinbaren.

Zwei Fälle an einem Tag

So gab der Altriper am Abend Wertsachen und Bargeld an seiner Haustüre einem Betrüger. „Daraufhin meldete Herr Neumann per Telefon die erfolgreiche Festnahme und teilte mit, dass er Schmuck und Geld demnächst zurückbekomme“, so der Sprecher weiter. Als dies nicht geschah, rief der Rentner bei der Polizei in Mannheim an, die natürlich nichts von der Festnahme wusste. In Schifferstadt seien die Täter am selben Tag ähnlich vorgegangen, nur dass dem vermeintlichen Opfer die Sache dubios vorkam und es die Polizei vor Ort um Rat fragte. Diese warnt ausdrücklich vor der neuen Betrugsmasche. sin

