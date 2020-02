Betrüger kommen als Wasserwerker

Böhl-Iggelheim.Falsche Wasserwerker haben in Böhl-Iggelheim mehrere hundert Euro von einem 82-Jährigen erbeutet. Laut Polizeibericht vom Mittwoch klingelte am Dienstag ein Mann bei dem Senior und gab an, im Keller etwas wegen des Wassers nachsehen zu müssen. Der Fremde ging mit dem Bewohner nach unten und verwickelte ihn in ein Gespräch. Nachdem er kurz in ausländischer Sprache telefoniert hatte, gab er an, fertig zu sein, und verließ überstürzt das Haus. Später bemerkte der 82-Jährige, dass Schränke offenstanden und das Geld fehlte. Offenbar hatte der Täter beim Eintreten die Tür nicht richtig verschlossen und so einen Komplizen hereingelassen. jei

